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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1833 года M (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1833 года M - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1833 года M - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 15 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1833
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1833 года со знаком M. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88216 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 20 реалов 1833 M на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 20 реалов 1833 M на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 20 реалов 1833 M на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1833 M на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1833 M на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1833 M на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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