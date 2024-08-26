Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1833 года M (Испания, Изабелла II)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 15 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1833
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1833 года со знаком M. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88216 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- Heritage Eur (1)
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- Soler y Llach (2)
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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