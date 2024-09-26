Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1833 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1833 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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