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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1833 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1833 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1833 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1833 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 225 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2019.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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