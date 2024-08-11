Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1833 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1833 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3599 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 210 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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