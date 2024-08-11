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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1833 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1833 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1833 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1833 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3599 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 210 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (27)
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 2 мараведи 1833 на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность MS62 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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