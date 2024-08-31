Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1833 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34527 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F12 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность F12 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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