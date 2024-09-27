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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 мараведи 1833 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 мараведи 1833 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 мараведи 1833 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 мараведи
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1833 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (5)
  • HERVERA (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1833 PP на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мараведи 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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