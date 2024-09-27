Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1833 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1833 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
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Дата 6 июля 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
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Дата 5 июля 2017
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Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Дата 30 апреля 2015
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Дата 29 апреля 2015
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Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
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Где продать?
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