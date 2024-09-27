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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1833 года M JI (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1833 года M JI - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1833 года M JI - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1833 года со знаком M JI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 575 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность AU
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Heritage - January 18, 2017
Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 1/2 реала 1833 M JI на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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