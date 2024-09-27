Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1833 года M JI (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1833 года со знаком M JI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 575 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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