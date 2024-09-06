Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1833 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 74490 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
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