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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1833 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1833 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1833 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 74490 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Stack's - February 26, 2021
Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1833 S JB на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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