Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 песет 1871 года SDM (Испания, Амадей I)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25 гр
- Чистого золота (0,9332 oz) 29,025 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Амадей I
- Номинал 100 песет
- Год 1871
- Правитель Амадей I (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 песет 1871 года со знаком SDM. Это золотая монета периода Амадея I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
262884 $
Цена в валюте аукциона 240000 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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