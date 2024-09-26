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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 песет 1871 года SDM (Испания, Амадей I)

Аверс монеты - 100 песет 1871 года SDM - цена золотой монеты - Испания, Амадей I Реверс монеты - 100 песет 1871 года SDM - цена золотой монеты - Испания, Амадей I

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25 гр
  • Чистого золота (0,9332 oz) 29,025 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Амадей I
  • Номинал 100 песет
  • Год 1871
  • Правитель Амадей I (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 песет 1871 года со знаком SDM. Это золотая монета периода Амадея I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (2)
  • Nomisma (1)
  • Spink (1)
  • V. GADOURY (1)
Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
150805 $
Цена в валюте аукциона 140000 EUR
Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
262884 $
Цена в валюте аукциона 240000 EUR
Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Nomisma - April 13, 2013
Продавец Nomisma
Дата 13 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Испания 100 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - April 1, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 песет 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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