Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1871 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 песет 1871 SDM
Средняя цена 170000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
25 песет 1871 SDM
Средняя цена 55000 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1871 SDM
Средняя цена 170 $
Продажи
1 691
Аверс
Реверс
5 песет 1871 DEM
Средняя цена 150 $
Продажи
1 638
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск