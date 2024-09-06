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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1871 года SDM (Испания, Амадей I)

Аверс монеты - 25 песет 1871 года SDM - цена золотой монеты - Испания, Амадей I Реверс монеты - 25 песет 1871 года SDM - цена золотой монеты - Испания, Амадей I

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Амадей I
  • Номинал 25 песет
  • Год 1871
  • Правитель Амадей I (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1871 года со знаком SDM. Это золотая монета периода Амадея I. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 105000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
45374 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
47167 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Испания 25 песет 1871 SDM на аукционе Aureo & Calicó - April 1, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 песет 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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