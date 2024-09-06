Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1871 года SDM (Испания, Амадей I)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Амадей I
- Номинал 25 песет
- Год 1871
- Правитель Амадей I (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1871 года со знаком SDM. Это золотая монета периода Амадея I. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 105000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
45374 $
Цена в валюте аукциона 42000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
47167 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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