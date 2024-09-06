Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 40,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2003
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "Станислав I Лещинский" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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