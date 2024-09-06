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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 10 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "Станислав I Лещинский" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW ET "Станислав I Лещинский" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2003 "Станислав I Лещинский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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