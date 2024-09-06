10 злотых 2003 года MW ET "Станислав I Лещинский". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "Станислав I Лещинский" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе WDA - MiM за 260 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

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