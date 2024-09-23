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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3074 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 злотых 2018 MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2018 "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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