Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года MW "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Польская сборная на XXIII Олимпийских играх - Пхёнчхан 2018" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3074 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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