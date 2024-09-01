10 злотых 2005 года MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "История польского злотого - 1 злотый II Республики" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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