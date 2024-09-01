Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2005 года MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "История польского злотого - 1 злотый II Республики" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
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