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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2003 года MW AN "Генерал Станислав Мачек" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2003 года MW AN "Генерал Станислав Мачек" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2003 года MW AN "Генерал Станислав Мачек" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 44,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "Генерал Станислав Мачек" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW AN "Генерал Станислав Мачек" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2003 "Генерал Станислав Мачек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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