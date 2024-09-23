10 злотых 2003 года MW AN "Генерал Станислав Мачек" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "Генерал Станислав Мачек" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63559 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

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