Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "Мы поляки, гордые и свободные 1918-2018" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Мы поляки, гордые и свободные 1918-2018". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395277 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2018 "Мы поляки, гордые и свободные 1918-2018" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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