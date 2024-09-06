10 злотых 2018 года "Мы поляки, гордые и свободные 1918-2018" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Мы поляки, гордые и свободные 1918-2018". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395277 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

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