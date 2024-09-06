10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4905 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 200 PLN. Торги состоялись 24 апреля 2022.

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