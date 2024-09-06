Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4905 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 200 PLN. Торги состоялись 24 апреля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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