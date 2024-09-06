Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "Иероним Декутовский "Запора"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4905 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 200 PLN. Торги состоялись 24 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2018 "Иероним Декутовский "Запора"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2018 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск