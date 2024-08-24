10 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "750 лет Познани" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387443 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

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