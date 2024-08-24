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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 39,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "750 лет Познани" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387443 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
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  • WCN (14)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2003 MW UW "750 лет Познани" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2003 "750 лет Познани" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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