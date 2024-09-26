Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74634 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.
Сохранность
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- VL Nummus (1)
- WCN (3)
- Александр (1)
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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