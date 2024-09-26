10 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74634 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

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