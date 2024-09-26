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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW UW "Выборы 4 июня 1989" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Выборы 4 июня 1989" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74634 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • VL Nummus (1)
  • WCN (3)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW UW "Выборы 4 июня 1989" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "Выборы 4 июня 1989" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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