Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2001 года MW RK "Год 2001" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Год 2001" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Numis Poland за 380 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2001 "Год 2001" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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