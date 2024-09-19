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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2001 года MW RK "Год 2001" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2001 года MW RK "Год 2001" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2001 года MW RK "Год 2001" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Год 2001" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Numis Poland за 380 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (11)
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW RK "Год 2001" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2001 "Год 2001" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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