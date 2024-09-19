10 злотых 2001 года MW RK "Год 2001" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Год 2001" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Numis Poland за 380 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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