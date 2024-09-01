10 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310 PLN. Торги состоялись 20 июня 2020.

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