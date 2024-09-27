Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW "85-летие польской полиции" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW "85-летие польской полиции" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW "85-летие польской полиции" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 65,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "85-летие польской полиции" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе WDA - MiM за 170 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (11)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2004 MW "85-летие польской полиции" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "85-летие польской полиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2004 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск