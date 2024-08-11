Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358618 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 22 декабря 2022.
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 15 февраля 2024
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Дата 8 сентября 2023
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Дата 8 сентября 2023
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Дата 21 декабря 2020
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Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
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