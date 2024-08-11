10 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358618 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 22 декабря 2022.

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