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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 70,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358618 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 22 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
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  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (7)
  • Имперская монета (3)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Польша 10 злотых 2005 MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2005 "60 лет окончанию Второй мировой войны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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