10 злотых 2016 года MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 230 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.

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