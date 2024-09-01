Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2016 года MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 230 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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