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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2016 года MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 230 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 10 злотых 2016 MW "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2016 "75 лет первому прыжку парашютистов "Cichociemni"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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