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10 злотых 2006 года MW RK "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW RK "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW RK "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 80,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2006 "Чемпионат мира по футболу в Германии 2006" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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