Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Крылатый гусар" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Numis Poland за 500 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2009 "Крылатый гусар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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