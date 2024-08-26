10 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Крылатый гусар" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Numis Poland за 500 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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