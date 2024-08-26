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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW AN "Крылатый гусар" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Крылатый гусар" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Numis Poland за 500 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Bereska (1)
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  • COINSNET (1)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
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  • WCN (2)
  • Александр (1)
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Александр - November 10, 2021
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2009 MW AN "Крылатый гусар" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "Крылатый гусар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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