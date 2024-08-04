10 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность PROOF (29) UNC (10) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (2) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

BAC (11)

Coinhouse (1)

COINSNET (1)

InAsta (1)

Karbownik (2)

Niemczyk (1)

Stare Monety (1)

WCN (10)

Wójcicki (11)