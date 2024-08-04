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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе InAsta - June 28, 2023
Продавец InAsta
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

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