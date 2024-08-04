Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе WDA - MiM за 1200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец InAsta
Дата 28 июня 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 22 февраля 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
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