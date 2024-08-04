10 злотых 2008 года MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62556 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.

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