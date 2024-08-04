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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 118,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62556 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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