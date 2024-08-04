Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW AN "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "40 лет политическому кризису Марта 1968 года" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62556 проданному на аукционе Heritage Auctions за 192 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 15 февраля 2024
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Дата 8 сентября 2023
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Дата 20 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Дата 30 октября 2022
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Дата 27 октября 2022
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Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
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