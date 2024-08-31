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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006". Фигурное катание (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Фигурное катание

Аверс монеты - 10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" Фигурное катание - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" Фигурное катание - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32,03 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 72,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Фигурное катание. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74362 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (5)
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Rare Coins - December 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2006 MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

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