Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006". Фигурное катание (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Фигурное катание
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32,03 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 72,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Фигурное катание. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74362 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.
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Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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