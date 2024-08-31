10 злотых 2006 года MW RK "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006". Фигурное катание (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2006 года "XX зимние Олимпийские игры - Турин 2006" со знаком MW RK. Фигурное катание. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74362 проданному на аукционе Stack's Bowers за 140 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

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