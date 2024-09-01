10 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Numisbalt за 28 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

Сохранность PROOF (4) UNC (5) Сохранность (слабы) PF68 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис PCGS (1)