Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2005 года MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 62,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Numisbalt за 28 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2005 MW ET "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2005 "100 лет со дня рождения Константы Ильдефонса Галчиньского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2005 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск