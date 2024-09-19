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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW "Велюнь - Сентябрь 1939" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW "Велюнь - Сентябрь 1939" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW "Велюнь - Сентябрь 1939" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Велюнь - Сентябрь 1939" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2052 проданному на аукционе Katz Auction за 36 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (2)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW "Велюнь - Сентябрь 1939" на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "Велюнь - Сентябрь 1939" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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