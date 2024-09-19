10 злотых 2009 года MW "Велюнь - Сентябрь 1939" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Велюнь - Сентябрь 1939" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2052 проданному на аукционе Katz Auction за 36 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2019.

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