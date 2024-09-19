Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW "Велюнь - Сентябрь 1939" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Велюнь - Сентябрь 1939" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2052 проданному на аукционе Katz Auction за 36 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2019.
Сохранность
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- COINSNET (1)
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- Numis Poland (1)
- Stare Monety (2)
- WCN (3)
- Wójcicki (2)
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2009 "Велюнь - Сентябрь 1939" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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