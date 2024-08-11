10 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4555 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 506 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.

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