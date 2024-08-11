Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32,1 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4555 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 506 USD. Торги состоялись 3 сентября 2011.
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
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