10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Чеслав Немен" со знаком MW RK. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Nomisma Spa за 85 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

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