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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Чеслав Немен" со знаком MW RK. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Nomisma Spa за 85 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Coinhouse - March 26, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Nomisma - November 29, 2022
Продавец Nomisma
Дата 29 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "Чеслав Немен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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