Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Клипа
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Чеслав Немен" со знаком MW RK. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Nomisma Spa за 85 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (4)
- COINSNET (1)
- Katz (3)
- Nomisma (2)
- Numis Poland (1)
- Stare Monety (3)
- WCN (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2009 "Чеслав Немен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск