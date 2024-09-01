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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2008 года MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2008 года MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2008 года MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 126,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "400 лет польским поселениям в Северной Америке" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Монеты и Медали за 10000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Auction World (1)
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (2)
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  • Wójcicki (7)
  • Монеты и Медали (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS70 GCN
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 PGM
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 злотых 2008 MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2008 "400 лет польским поселениям в Северной Америке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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