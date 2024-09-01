Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2008 года MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "400 лет польским поселениям в Северной Америке" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Монеты и Медали за 10000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2022.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS70 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF70 PGM
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2008 "400 лет польским поселениям в Северной Америке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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