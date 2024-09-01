10 злотых 2008 года MW RK "400 лет польским поселениям в Северной Америке" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2008 года "400 лет польским поселениям в Северной Америке" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Монеты и Медали за 10000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2022.

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