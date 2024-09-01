Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "100 лет военным успехам польских американцев" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "100 лет военным успехам польских американцев". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3397 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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