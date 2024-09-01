10 злотых 2018 года "100 лет военным успехам польских американцев" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "100 лет военным успехам польских американцев". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3397 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

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