10 злотых 2016 года MW "200 лет Варшавскому университету естественных наук" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "200 лет Варшавскому университету естественных наук" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1097 проданному на аукционе WDA - MiM за 90 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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