10 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2022.

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