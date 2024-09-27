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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2016 "Польская сборная на XXXI Олимпийских играх - Рио-де-Жанейро 2016" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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