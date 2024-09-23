10 злотых 2018 года "100 лет Великопольскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "100 лет Великопольскому восстанию". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4903 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 120 PLN. Торги состоялись 24 апреля 2022.

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