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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 55,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "История польского злотого - 1 злотый II Республики" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 675 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW AN "История польского злотого - 1 злотый II Республики" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "История польского злотого - 1 злотый II Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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