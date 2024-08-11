10 злотых 2009 года MW NR "Тадеуш Гайцы" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Тадеуш Гайцы" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Numisbalt за 30 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.

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