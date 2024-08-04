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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2016 года MW "Центр денег имени С. Скшипека" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "Центр денег имени С. Скшипека" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2016 года MW "Центр денег имени С. Скшипека" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Центр денег имени С. Скшипека" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395256 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 11 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2016 MW "Центр денег имени С. Скшипека" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2016 "Центр денег имени С. Скшипека" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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