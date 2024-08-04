10 злотых 2016 года MW "Центр денег имени С. Скшипека" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Центр денег имени С. Скшипека" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395256 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 11 июля 2024.

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