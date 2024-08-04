Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2016 года MW "Центр денег имени С. Скшипека" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2016 года "Центр денег имени С. Скшипека" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395256 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 11 июля 2024.
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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