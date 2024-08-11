Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2001 года MW ET "Михал Седлецкий" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Михал Седлецкий" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2011 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 305 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.
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Дата 15 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
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Дата 14 декабря 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
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Дата 21 июня 2022
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Дата 21 июня 2022
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
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