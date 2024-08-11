10 злотых 2001 года MW ET "Михал Седлецкий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "Михал Седлецкий" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2011 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 305 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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