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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Чеслав Немен" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (1)
  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (4)
  • Tauler & Fau (2)
  • WCN (3)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2009 MW RK "Чеслав Немен" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2009 "Чеслав Немен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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