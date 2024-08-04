10 злотых 2009 года MW RK "Чеслав Немен" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2009 года "Чеслав Немен" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362151 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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