10 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "150 лет нефтяной и газовой промышленности" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Numisbalt за 28 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

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