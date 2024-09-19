Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2003 года "150 лет нефтяной и газовой промышленности" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Numisbalt за 28 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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