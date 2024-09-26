Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2004 года MW NR "Александр Чекановский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 45,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Александр Чекановский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Numis Poland за 440 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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