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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW NR "Александр Чекановский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW NR "Александр Чекановский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW NR "Александр Чекановский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 45,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Александр Чекановский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Numis Poland за 440 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (8)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2004 MW NR "Александр Чекановский" на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "Александр Чекановский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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