10 злотых 2004 года MW NR "Александр Чекановский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Александр Чекановский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Numis Poland за 440 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

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