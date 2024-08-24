10 злотых 2018 года "100 лет Гимназии и лицею Стефана Батория" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "100 лет Гимназии и лицею Стефана Батория". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 110 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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