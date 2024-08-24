Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2004 года MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Генерал Станислав Сосабовский" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе H.D. Rauch за 40 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2015.
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Дата 29 февраля 2024
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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