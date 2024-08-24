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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2004 года MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2004 года MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2004 года MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 56,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Генерал Станислав Сосабовский" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе H.D. Rauch за 40 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Katz (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (11)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2004 MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2004 "Генерал Станислав Сосабовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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