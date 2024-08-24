10 злотых 2004 года MW RK "Генерал Станислав Сосабовский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2004 года "Генерал Станислав Сосабовский" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе H.D. Rauch за 40 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2015.

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