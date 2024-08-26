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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 10 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 300 PLN. Торги состоялись 22 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
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  • Niemczyk (3)
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  • Soler y Llach (1)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numis Poland - July 22, 2020
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Numis Poland - July 22, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 22 июля 2020
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2005 MW ET "Станислав Август Понятовский" на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2005 "Станислав Август Понятовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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