10 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 300 PLN. Торги состоялись 22 июля 2020.

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