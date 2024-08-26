Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2005 года MW ET "Станислав Август Понятовский". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Погрудный портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 60,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2005 года "Станислав Август Понятовский" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Numis Poland за 300 PLN. Торги состоялись 22 июля 2020.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 июля 2020
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2005 "Станислав Август Понятовский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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