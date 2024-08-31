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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "15 лет конституционному суду" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361337 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90 PLN. Торги состоялись 2 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
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  • VL Nummus (5)
  • WCN (7)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2001 MW AN "15 лет конституционному суду" на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2001 "15 лет конституционному суду" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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