10 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "15 лет конституционному суду" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361337 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90 PLN. Торги состоялись 2 марта 2023.

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