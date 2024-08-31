Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2001 года MW AN "15 лет конституционному суду" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2001 года "15 лет конституционному суду" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361337 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 90 PLN. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Stare Monety (1)
- VL Nummus (5)
- WCN (7)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2001 "15 лет конституционному суду" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск