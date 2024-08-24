10 злотых 2018 года "760 лет Краковскому Стрелковому Обществу" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "760 лет Краковскому Стрелковому Обществу". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395276 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

Сохранность PROOF (6) UNC (1)