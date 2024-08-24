Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2018 года "760 лет Краковскому Стрелковому Обществу" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2018 года "760 лет Краковскому Стрелковому Обществу". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395276 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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